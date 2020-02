¿Será cierto? La integrante de “Esto es Guerra”, Isabel Acevedo, fue consultada sobre las últimas declaraciones que brindó el vidente Reinaldo Dos Santos, quien aseguró que el cantante Christian Domínguez no llegaría a contraer nupcias con Pamela Franco.

“Bendiciones como siempre he dicho, es su vida, no me interesa la verdad. Él ya está bien grande, no soy su mamá, ni nadie de su familia para decirle qué es lo que tiene que hacer”, declaró la bailarina para las cámaras de ‘En boca de todos’.

Y es que recordemos que el cumbiambero y la integrante de Alma Bella anunciaron hace algunos días, que se comprometieron y confirmaron que la boda sería este año.

Frente a estas declaraciones, ‘El profeta de América’ predijo que la parejita no se casaría, que tendrían su tiempo como relación, pero no llegaría a mayores ya que es una relación “transitoria”.

“Se puede decir muchas cosas, pero depende de ti revertirlas. (Christian) es una parte de mi vida totalmente borrada, pero sí, algunas (predicciones) si se cumplieron, quién sabe”, confirmó la bailarina.

Chabelita opina sobre relación de Domínguez - Ojo (Video: América TV)

