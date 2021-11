La bailarina profesional se perfilaba como una de las favoritas para alzar la corona de ‘Reinas del Show’ y luego de una batalla final con Gabriela Herrera y Brenda Carvalho, la emocionada Isabel Acevedo pudo levantar la corona y pasar de ser una bailarina de acompañamiento en el concurso, a ser la protagonista,

“Es un sueño, te juro que he estado con los nervios de punta, he tratado de dar lo mejor de mí, hemos estado super nerviosos y además he competido contra cuatro grandes”, es así como la nueva Reina, describió lo que sintió al ganar la corona del concurso de baile y agregó que pese a todo, ella trató de divertirse en la pista de baile.

El día de la gran final, también fue el cumpleaños del padre de Isabel y ella lo visitó por la mañana y le dejó flores en su nicho, quizá pidiéndole que la ayude a ganar la corona. Además el día siguiente de la final, es el cumpleaños de Isabel, por lo que fueron un huracán de sentimientos para la bailarina.

“Se lo quiero dedicar a mi papito que está en el cielo, a mi familia que me está mirando, a mi mamá, toda mi familia está reunida porque hoy es mi cumpleaños”, fueron las declaraciones de la aún emocionada ‘chabelita’, quien además señaló que celebrará con su familia sus triunfos y su cumpleaños.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Fantasmas en video

Parasicólogo Félix Rivera captó fantasmas en video.