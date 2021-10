¡Fuertes declaraciones! Isabel Acevedo estuvo como invitada especial en “América Hoy”, donde para su buena suerte no estuvo como conductor, su ex Christian Domínguez. Frente a ello, Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, no dudó en ‘trolear’ a la bailarina.

Todo se dio en la última edición del programa matutino, cuando los conductores le preguntaron a la integrante de “Reinas del Show” qué es lo que busca en una pareja.

“A mí me gusta ser detallista con mi pareja”, comenzó diciendo la ‘Chabelita’, sin esperar que ‘Giselo’ le recordara que hace unos años se vio envuelta en un problema con Christian Domínguez debido al título de una camioneta que este puso a su nombre.

“Claro, la camioneta es un detallazo”, dijo Edson Dávila, recordando cuando Isabel Acevedo no quería devolverle el vehículo inicialmente al cumbiambero.

Frente a ello, la exchica reality se quedó en shock y fue Ethel Pozo quien tuvo que intervenir para volver al tema de los detalles, preguntándole si es que había tenido problemas con esto en el pasado. “Nunca he tenido problemas con eso”, dijo la artista.

