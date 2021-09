¡Fuertes declaraciones! Isabel Acevedo no se quedó callada y le respondió con todo a Pamela Franco, quien aseguró que la bailarina se presta para hacer un “show” con su expareja, Christian Domínguez, motivo por el que todo este escándalo le está afectando a su bebé.

La integrante de “Reinas del Show” no quiso ahondar en el tema y aseguró que nunca se ha referido a la exintegrante de Alma Bella, ni tampoco afectar a la pequeña hija del cantante.

“Yo nunca he tenido algún roce con ella y no tengo que estar mencionándola ni contestando a nadie, yo estoy enfocada en mi trabajo aquí en Reinas del Show que me demanda mucho tiempo. No tengo que estar contestándole a nadie”, comenzó diciendo para el programa de Gisela Valcárcel.

En ese sentido, la popular ‘Chabelita aclaró que, si bien conductores de programa de espectáculos siguen molestándola con su expareja, ella solo habla de su trabajo.

“Por ejemplo, como ustedes han podido ver en América Hoy, siempre he hablado de mí, de Hércules, hemos mencionado a Gastón y a Vania, pero jugando nosotros, o sea tú sabes que los conductores siempre me mencionan, pero yo siempre trato de responder no referente a él (Christian Domínguez)”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO