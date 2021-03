¡Fuerte y claro! Isabel Acevedo no quiso entrar en dimes y diretes con Magaly Medina, quien cuestionó bastante su reciente viaje a Miami, donde gozó de varios lujos con el dinero que supuestamente gana como ‘influencer’.

“Hago oídos sordos a sus comentarios, que me saque alguna prueba de que estoy ahí (en Miami) con un ‘sugar daddy’, es algo gracioso. La verdad es que estuve en hospedada en la casa con la familia de mi amiga”, comenzó diciendo.

“Acepto las críticas constructivas, pero cuando son negativas me entra por un oído y me sale por el otro. No voy a estar respondiendo a Magaly, no voy a perder mi tiempo, estoy tranquila”, agregó.

En ese sentido, la bailarina también fue consultada sobre las últimas declaraciones de la ‘Urraca’, quien aseguró que su único mérito fue “serrucharle” el piso a Karla Tarazona en su relación con Christian Domínguez.

“Si se pone a recordar temas pasado... Para mí lo pasado, pisado está, y como ustedes me ven siempre busco crecer, ser mejor persona cada día. No me voy a poner ‘boca a boca’ con una persona mayor porque se ve mal”, expresó la ‘Chabelita’ a Trome.

