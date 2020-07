“Esto es guerra” se detuvo durante algunas semanas por el estado de emergencia; sin embargo, cuando volvió a las pantallas llamó la atención que varias de sus figuras no continuaban en el reality.

Este era el caso de Mario Irivarren, Jota Benz e Isabel Acevedo. Mientras que los dos primeros se ausentaron por estar infectados de coronavirus, nunca se explicó por qué “Chabelita” no volvió al popular programa de América Televisión.

Por esta razón, una usuaria preguntó a Isabel Acevedo si iba a regresar al reality: ”Hola Chabelita ,cuando regresas a EEG?”, escribió la cibernauta.

Según Isabel Acevedo, ella no está en “Esto es guerra” porque no tiene tiempo y está concentrada en sus empresas: “Hola bella ahora no tengo tiempo!!! Estoy full con @bellastudioperu y otros negocios”, respondió.

Foto: Instagram Isabel Acevedo

¿Qué dijo la productora?

Meses atrás, en una entrevista con el Trome, Mariana Ramírez del Villar, productora de EEG, afirmó que Isabel Acevedo no había sido convocada por una lesión.

“Chabelita tenía una lesión en la rodilla, en el caso de Jota sí estaba en proceso (de coronavirus), porque las lecturas de las pruebas ahora te dicen si la has tenido, si la tuviste o estás en proceso de recuperación”, señaló en ese momento.

