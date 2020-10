¿Qué pasó? Mario Hart e Israel Dreyfus siempre demostraron tener una linda amistad desde su estancia en el reality de competencia “Combate”. Sin embargo, algo habría pasado, según el modelo.

El excombatiente estuvo como invitado en el programa “En boca de todos”, donde hizo evidente su preocupación al revelar que el piloto lo habría bloqueado de las redes sociales por unos comentarios.

“Estoy preocupado. Le he escrito a Mario, diciéndole no quería causarle problemas y me ha bloqueado”, manifestó Israel.

Recordemos que Dreyfus dio a conocer momentos antes que tiene salidas matutinas con Mario Hart, lo que le sorprendió a su esposa Korina Rivadeneira, pues debería estar ayudándola con su pequeña Lara.

¿Qué dijo Mario Hart al respecto?

Al momento de dar a conocer este hecho, Mario Hart se encontraba conectado en vivo y aprovechó para dar a conocer la razón por la que bloqueó a Israel Dreyfus de sus redes.

“Yo quiero comentarles algo, pero voy a lamentar bajarle la llanta a Israel”, precisó el esposo de Korina al mencionar que habría bloqueado a su amigo por un concurso del pasado donde lo nombraron “La cara más bella”.

