La modelo Ivana Yturbe admitió que Brunella Horna no es su mejor amiga durante el programa “En boca de todos”. Tras la confesión, la empresaria desató su furia con la ‘princesa inca’.

Todo ocurrió cuando mostraron una captura del Instagram de Ivana Yturbe, donde la modelo contó a sus seguidores que su mejor amiga se llama Daniela Alfaro.

“Ivana, escúchame bien, Beto, tú también escúchame: así que querías un bautizo bonito, un baby shower bonito; bueno, quédate con las ganas porque yo me voy”, dijo Brunella Horna durante el programa transmitido el 16 de agosto.

“¿Saben por qué Daniela es mi mejor amiga? Porque Daniela jamás me haría una cosa así”, respondió Ivana Yturbe.

Ricardo Rondón no perdió la oportunidad de burlarse de la novia de Richard Acuña: “Brunella Horna está abandonando el set de En Boca de Todos y está molesta, está resentida (...) por las puras ha venido de Miami, Brunella”.

“Los regalos que tenía, que le había traído de Miami, por las puras”, señaló Brunella Horna.

“Estoy indignada, estoy sensible, a una chica embarazada no le pueden hacer algo así”, insistió Ivana Yturbe.

No obstante, Brunella Horna lanzó varios dardos contra Ivana Yturbe y expresó su “repudio” contra la mejor amiga de la ‘princesa inca’.

“Quiero llorar, la verdad, es que todo el Perú está enterado que tú eres mi mejor amiga, que te quiero, que te respeto, que cuantas veces tú te has puesto mal, yo me he puesto mal, ahí estamos, estamos juntas para escucharnos, para aconsejarnos, para defendernos. He sido tu almohada, Ivana, he sido siempre tu compañera y no me puedes hacer ese roche en vivo cuando Beto ya me había dicho que yo iba a ser la madrina, cuando yo acepté no ser la madrina de tu boda aunque yo la organicé, acepté que sea Daniela, la Daniela que cae chinche (...) no me puedes hacer tanto roche”.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR