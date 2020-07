El futbolista de Alianza Lima, Beto Da Silva, terminó su relación con la integrante de “Esto es Guerra”, Ivana Y turbe, y ella ha decidido romper su silencio y explicar por qué se acabó el amor tan rápido.

La ‘princesita Inca’ reveló que al jugador no le gustaba que ella se moviera dentro del mundo del espectáculo.

“Son cosas que quedan entre los dos. Una de las cosas que menos le gustaba a Beto era el tema de espectáculo y la prensa, no solo por mí, sino por él y por su familia que no estaba acostumbrada a esto, prefiero dejarlo allí”, comentó a América Espectáculos.

¿Neymar fue el culpable?

Ivana habló sobre los rumores de coqueteos entre ella y el astro del futbol, Neymar. Como se sabe, ambos intercambian muchos ‘likes’ en Instagram, lo que habría incomodadoa Da Silva.

“No tiene nada de malo que él me dé like o yo le dé like. De hecho, él es una persona común y corriente y sube sus fotos, si yo subo alguna a él le gustará...”; dijo la modelo.

Finalmente, le deseó lo mejor a su ex, luego de que fuera ampayado en una fiesta: “tiene todo el derecho a divertirse, que lo pase super lindo”.

