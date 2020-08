Ivana Yturbe le canta "Y le dije no" a Mario Irivarren y él le dice: "No te creas tan importante"

Una curiosa situación se vivió este miércoles en Esto Es Guerra cuando Ivana Yturbe y Mario Irivarren se empezaron a dedicar canciones como parte de uno de sus segmentos.

Fueron varias los temas que se dedicaron frente a cámaras, pero las que más sorprendieron fueron los temas de Yahaira Plasencia y Deyvis Orosco, debido a la letra.

Ivana Yturbe agradeció a Yahaira Plasencia, llamó “pobrecito” a Mario Irivarren y empezó a cantarle el single: “Y le dije no”, cuyo coro dice: “Y le dije noNo es cómo tú quierasBaby, que pena pero es a mi manera. Y le dije noNo es cómo tú quierasVoy a ponerte en la lista de espera”.

Pero Mario Irivarren no se quedó atrás y sorprendió con “No te creas tan importante” de Deyvis Orosco. “No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes, se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor”, le dijo.

Recordemos que Ivana Yturbe y Mario Irivarren ya no son pareja desde hace varios meses, sin embargo trabajan juntos en Esto Es Guerra y mantienen cordialidad entre ellos.

