Ivana Yturbe no deja de hacer noticia, primero fue cuando no acató la cuarentena siendo ampayada junto con Beto Da Silva, con quien luego confirmaron su romance. Y ahora después de lanzar unas fotos de una sesión de fotos en lencería donde presume su perfecta anatomía y da cuenta en sus comentarios en Instagram que está soltera y no deja de sentirse engreída cuando todos le dicen que está bonita.

Justo a razón de esto es que en su cuenta de Instagram lanzó varios videos donde se muestra desafiante ante todo. En una se quita las ropas, pues dando a entender que ya está soltera y en otra perspectiva de que al jugador no le gustaba que mostrara su anatomía pues al final del clip luce una transparencia que muestra su perfecto escote.

Pero sin duda, es en otro video que estaría dirigido mismo batucazo para Da Silva a quien le dijo: “Ay baby, yo en esta vida ya sido bloqueada, desbloqueada, eliminada, agregada, odiada, amada. Pero jamás, escúchalo bien, jamás de los jamases olvidada”, sentenció.

Leslie Shaw sigue sumando millones de reproducciones en YouTube.

