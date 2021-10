Ivana Yturbe, de 25 años de edad, contó todos los detalles del nacimiento de su primera hija Almudena, fruto de su matrimonio con el futbolista Beto Da Silva.

En el programa ‘En Boca de Todos’, la modelo no pudo evitar conmoverse al narrar cómo fue la llegada al mundo de su bebé. Según señaló, Almudena nació a las 9:59 de la mañana del pasado 8 de octubre.

“Estoy súper contenta con mi gordita, en casa. No me he podido despegar de ella, he estado durmiendo con ella, en el pecho”, comentó en un enlace en vivo.

Ivana dijo que las contracciones comenzaron el día anterior, el jueves 7 de octubre, por lo que se puso muy nerviosa antes del parto.

“Era un montón de sentimientos encontrados, ya me moría por verla, por ver su carita, por conocerla, pero también los nervios del momento. Ha sido un momento hermoso (...) yo creo que se parece un montón a su papá”, dijo entre lágrimas.

“Ni una mamá puede explicar hasta que lo siente”, sostuvo cuando le preguntaron qué sintió al tener a su bebé en brazos.

Fue cesárea

De otra parte, Ricardo Rondón le preguntó si fue parto natural o césarea. Ivana respondió: “tenías razón, no lo logré”.

