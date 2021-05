Ivana Yturbe se volvió tendencia en redes sociales tras confirmar su embarazo con su esposo Beto Da Silva. Y es que la “Princesita inca” compartió este sábado 29 de mayo la noticia con una tierna publicación.

“¡No saben lo felices que estamos de poder compartir con ustedes esta linda noticia! He soñado toda mi vida con este momento y nos invade la emoción al saber que hay una vidita creciendo en mi barriga”, escribió en ese entonces.

Y ahora a través de su cuenta de Instagram, la modelo e influencer se animó a compartir un video donde se ve su pancita de embarazada, en la cual ya se aprecia su estado de gestación. La publicación ha generado cientos de reacciones de sus seguidores.

Foto: (Captura/Instagram: @ivanayturbe)

Vale indicar que la modelo contó que no fue fácil quedar embarazada porque antes sufrió una pérdida. Por esta razón, cuando se enteró que esperaba su primer hijo con Beto da Silva, decidió esperar un tiempo para anunciarlo.

“Quiero contarles también que convertirme en mamá no ha sido nada fácil, después de haber pasado por momentos difíciles y haber tenido una pérdida que me afectó mucho emocionalmente, llegué a pensar que este momento no llegaría. Pero confiando mucho en Dios, ¡llegó nuestr@ bebit@!”, se lee en un mensaje que publicó en redes.

