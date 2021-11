La modelo Ivana Yturbe ya no usa permanentemente su anillo de casada y explicó el motivo que le llevó a que ya no lo luzca con frecuencia. A fin de terminar con los rumores que además involucraban a Beto da Silva, la hoy mamita contó el por qué.

Ivana Yturbe dijo que le han estado preguntando por qué no usa su anillo de casada con Beto Da Silva y explicó que lo hace desde antes que nazca su hija, Almudena.

“Me han estado diciendo no ¿qué ha pasado?, ¿Por qué ya no usas tu anillo de casada? Me lo saqué un par de semanas antes de dar a luz, estaba muy hinchada y ya no me entraba”, respondió a los curiosos.

Además de eso, explicó que también se lo retiró por temor de herir a su bebita al momento de manipularla.

“Ya no me lo puse porque me daba miedo cargar y manipular a Almu, con el anillo sentía que le iba a cortar o le iba a hacer algo, la cosa es que ahora lo uso de día y por las noches todavía me lo quito”.

Ahora que ya tiene un mes de nacida su hija, se dejó ver con su anillo de casada y de compromiso.

