Luego de asistir a “En Boca de Todos”, de la productora de “Esto Es Guerra”, la modelo Ivana Yturbe los rechazó en conversación por teléfono con “Amor y Fuego”.

Ivana Yturbe negó volver a “Esto Es Guerra” porque según ella más le rinde las redes sociales y le da tranquilidad.

“Por nada del mundo voy a regresar al programa, de hecho no estoy desde el año pasado, ya desde julio del año pasado no estoy en el programa. No hay manera, estoy acá tranquila”, respondió primero Ivana Yturbe.

Seguidamente añadió: “Sí obviamente, estoy súper bien con eso y te juro que sin problemas, ¿me entiendes? O sea es más tranquilo que estar exponiéndome y todo y ya me tenía un poco cansada”.

Además, Ivana Yturbe negó que su futuro esposo Beto da Silva tenga intención de estar en Esto Es Guerra. “Beto se muere, o sea él no pisa Esto Es Guerra jamás. Su proyección es jugar al fútbol, no ser un guerrero”.

