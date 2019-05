Ivana Yturbe responde tras ampay con Mario Irivarren: "no le estoy haciendo daño a nadie"│VIDEO

Ivana Yturbe rompió su silencio luego de ser ampayada junto a su expareja, Mario Irivarren, en el concierto de Camila y Sin Bandera el último fin de semana.

Según la modelo, no solo acudió al concierto con Mario Irivarren: "Estaba con mis amigos, con Tefita, con Marito, con todos ahí [...] Todos somos amigos, cuál es el problema".

No le importan las críticas

"Yo estoy viviendo mi vida feliz y lo que diga el resto no me importa", manifestó Ivana Yturbe.

La modelo aclaró que, en caso de volver con Mario Irivarren, no lo negaría: "Estoy tranquila, estoy enfocada en otro tipo de cosas. Definitivamente el día que esté con alguien lo voy a gritar a los cuatro vientos porque obviamente me hace feliz [...] Creo que no le estoy haciendo daño a nadie y todos merecemos ser felices".

Respecto al anillo que ahora luce en su mano en lugar del que Jefferson Farfán le regaló, Ivana Yturbe dijo lo siguiente: “Es un anillo que tiene un valor especial para mí. No voy a decir nada. No, no fue (Mario Irivarren) Todo bien, tiene un significado muy especial”.

