La modelo Ivana Yturbe sorprendió a sus seguidores al contar nuevos detalles de su hija Almudena. Esta vez, la esposa de Beto da Silva respondió si planeó quedar embarazada.

“¿Almu fue planeada?”, preguntó un usuario a la ‘princesa inca’. “Almu vino después de una pérdida que tuve. Nosotros ya estábamos buscando baby, pero no pensé que sería tan rápido después de una pérdida”, contó Ivana Yturbe

De otro lado, Ivana Yturbe reveló que siempre lleva a Almudena con ella cuando tiene que trabajar: “Almu siempre está conmigo, nuevamente lo hablé con mi pediatra y me dijo que no habría problema. Así que yo feliz porque no me gusta despegarme de ella, la habré dejado unas dos veces sola”.

Y en estos primeros meses de maternidad, Ivana Yturbe enterneció a sus seguidores al contar que Almudena ya duerme hasta cinco horas seguidas por la noche.

“No toda, pero duerme excelente. Mi bebé desde siempre duerme deli, antes dormía en cualquier lugar y con mucha bulla, pero las que ya tienen bebés más grandes saben que conforme van creciendo, van escuchando mejor. Sin embargo, cuando el ambiente está óptimo (de preferencia la noche) me llega a dormir hasta 5 horas”, explicó.

Fuente: Instagram Ivana Yturbe

TE PUEDE INTERESAR