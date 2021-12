La modelo Ivana Yturbe reveló que no dejará de trabajar tras dar a luz a su hija Almudena, pese a que tiene el apoyo de su esposo, Beto da Silva. La ‘princesa inca’ explicó que desea aportar a su hogar.

“Desde que estoy embarazada y desde antes de estar embarazada, de toda mi vida, yo he sido una persona que le encanta estar en movimiento, a mí me gusta muchísimo trabajar, ser súper independiente, entonces de hecho siempre dije yo creo que el embarazo no es un impedimento, tener una bebé tampoco es un impedimento para trabajar, al contrario, yo creo que me impulsa muchísimo más para querer darle todo a mi gorda”, explicó Ivana Yturbe.

A través de Instagram Stories, Ivana Yturbe reiteró que tanto ella como Beto da Silva deben aportar al hogar: “obviamente yo sé que Beto también está ahí, pero creo que la responsabilidad es de los dos porque la bebé es de los dos”.

“Yo nunca dejé de trabajar, nunca voy a dejar de trabajar, ya sea por mis redes, ya sea por la tele, siempre ver la manera de estar activa, yo creo que en vez de ser un impedimento nosotros deberíamos tomarlo como un incentivo”, manifestó Ivana Yturbe.

Asimismo, la modelo explicó que el trabajo es importante para admirar a la pareja: “Para mí la admiración es uno de los pilares más importantes en una relación”.

“Por otro lado creo que la mejor manera de enseñar es con el ejemplo y yo quiero que Almu sea una mujer independiente”, señaló Ivana Yturbe.

Fuente: Instagram Ivana Yturbe

