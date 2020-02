La modelo Ivana Yturbe, viene estando en el ojo de la tormenta por una peculiar frase que emitió sobre la polémica relación entre el futbolista Jefferson Farfán y la cantante Yahaira Plasencia.

Y es que recordemos que salió un video, el cual se volvió viral, donde se le escucha a la expareja de Mario Irivarren decir la siguiente frase: “Voy a bailar como Yahaira para quedarme con Jefferson”.

La chica reality aprovechó las cámaras de América Espectáculos para dar su descargo.

“Así son mis amigas, son bien bromistas. No tendría por qué molestarme (con sus amigas). Porque uno se molesta cuando es verdad. Estábamos ‘chongueando’ entre todas”, declara tranquila Ivana.

Asimismo, la ‘Princesita Inca’ recalca que siente respeto hacia la relación entre la ‘Reina del totó’ y la ‘Foquita’, y también señala que su historia con el futbolista es un capítulo cerrado en su vida.

“Es que nunca he tenido un problema con Yahaira y no creo que lo tenga ahorita. Creo que ella tiene mi edad y debe saber lo que es bromear con tus amigas. Yo respeto, por favor. Estoy tranquila y feliz, estoy pasando por una etapa de mi vida increíble y así es como quiero estar", finalizó.

Ivana Yturbe sobre peculiar comentario (Video: América TV)

