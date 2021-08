La modelo Ivana Yturbe reveló que siempre soñó con ser madre y tener una familia. A través de Instagram, la esposa de Beto da Silva también respondió a las que la consideran muy joven para dar este paso en su vida.

“Sí (soñaba con tener hijos), de hecho, siempre creo que uno de mis sueños, una de mis prioridades ha sido tener una familia súper linda”, respondió Ivana Yturbe a la pregunta de un usuario.

La ‘princesa inca’ aseguró que no se siente tan joven para casarse y tener hijos: “Ya no me considero tan chibola, ya tengo 25 años y definitivamente creo que estoy en la mejor etapa de mi vida y no solo eso, sino que creo que es súper importante tenerlo con la persona indicada y la tengo”, explicó.

“Estoy muy contenta porque es una etapa maravillosa y de verdad que el embarazo no solo lo lleva la mujer sino también tiene mucho que ver la persona que tienes al lado, así que de verdad mi amorcito es el mejor del mundo”, agregó.

Asimismo, Ivana Yturbe reveló que tiene planeado tener más niños, aunque su esposo solo quiere dos hijos más:

“Siempre quise tener una familia grande. Queremos 2 más, yo quiera 3, pero Beto 2, me muero por otra niña y un niño. Todo el mundo me dice espérate, espérate que nazca, vamos a ver”, manifestó.

Fuente: Instagram Ivana Yturbe

