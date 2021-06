La modelo Ivana Yturbe reveló a través de su cuenta de Instagram que este miércoles se hará la ecografía para saber el sexo de su bebé, sin embargo ni Beto da Silva ni ella lo sabrá, solo su mejor amiga y el doctor.

Además, contó que Beto da Silva la conquistó para que entre al examen pese a que ella no quería en un primer momento.

“Por acá no tenemos feriados, estamos yendo a trabajar. Descansé toda la mañana y Beto me hizo berrinche porque mañana me haré la ecografía para saber qué es mi bebé y ya me convenció de entrar”, contó a través de su cuenta de Instagram.

Luego Ivana Yturbe aseguró que el sexo de su bebé le dirá el doctor a su mejor amiga y ni siquiera lo escribirá para que nadie se entere antes de tiempo. “Le vamos a decir solo a mi mejor amiga. Bueno el doctor le va decir a mi mejor amiga porque no quiero que ni el doctor lo escriba en un papel para que de ahí nadie diga que tiene un papel o se enteró por ahí”.

“No se lo diremos a nadie, solo lo sabrá el doctor y mi mejor amiga”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR