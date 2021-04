Ivana Yturbe reapareció en sus redes sociales tras haber estado bastante ausente. Y es que la exchica reality sorprendió a propios y extraños al mostrar el increíble y costoso regalo que le dio su esposo Beto da Silva a puertas de celebrarse su cumpleaños.

El futbolista habría llegado a su hogar con una gran caja donde dentro se encontraban unos botines que la modelo quería desde hace algún tiempo, nada más y nada menos que de la exclusiva marca Prada y cuyo valor oscila entre los 1500 dólares, es decir, unos 4773.50 soles.

“Ya no falta nada para mi cumple, y como vieron mi ‘gordo’ me adelantó mi regalito y la verdad que me moría por ellos desde hace tiempo y él es tan tierno que se fija o está siempre pendiente de lo que quiero”, expresó muy emocionada la popular ‘Princesita Inca’.

