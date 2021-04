¡Fuerte y claro! Juliana Oxenford no se calló nada y decidió responderle con todo a varios cibernautas que habrían puesto en duda su objetividad como periodista.

“A mi me dicen que deje de hacer caso a las redes, pero yo soy picona, y me molesta cuando dicen mentiras. Todo aquel comentario que se desliza y que pretende atentar a lo que yo más cuido que es mi credibilidad. Yo sé que no le tengo que gustar a todo el mundo, al contrario, me parece bien que no le guste a la gran mayoría, es democracia”, comenzó diciendo.

Asimismo, la periodista comentó que no piensa decir hacia qué partido se inclina para esta segunda vuelta, y que siempre intenta mantener una postura adecuada y justa para entrevistar a los candidatos.

“Ahora me dicen que soy fujimorista. ¿De donde sacan eso? Ahora mañana van a decir que mi mejor amigo es Rafael López Aliaga, que Martín Vizcarra me está invitando a ser asesora, tampoco alucinen tanto señores”, agregó.

“A veces yo tengo que controlar mi propia energía y postura frente a diferentes candidatos para ser más justa. Si hablamos tanto de Fujimori, hablamos tanto de Castillo. Si ustedes quieren saber a quién prefiero, saquen sus propias conclusiones, yo no lo voy a decir. Porque muchos periodistas caen en creer que el televidente es sonso y no tiene la capacidad de terminar con un juicio de valor para ver que es lo mejor para el país”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR