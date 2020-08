Luego que Sheyla Rojas señalara en su programa “Estás en Todas” que Ivana Yturbe y Mario Irivarren volvieron como pareja, los chicos realitie lo desmintieron cada uno por su lado a través de la cuenta de Instagram de Rodrigo González. El primero en negarlo fue el popular “empanada”, quien dejó en claro que él no juega con sus temas personales.

“Es televisión, tú ya sabes cómo es esto. Pero sabes como soy, que no me juego con mis temas personales, por eso lo aclaro, para evitar especulaciones y malos entendidos”, le respondió el chico reality a Rodrigo González “Peluchín”, quien le preguntó a través de Instagram.

“Peluchín” no pasó la oportunidad para burlarse de Sheyla Rojas, escribiendo: “Se los paso a limpio mis amores. La Cheyla esparce rumores para tener prensa”, escribió.

Del mismo modo, Ivana Yturbe lo descartó tajantemente dejando mal parada a la popular “Shey Shey”. “Cuéntame, porque la Cheyla anda inventándose que has vuelto con el Mario”, le dijo Sánchez a Ytuerbe y ella le respondió: “Rodri, holi, jajajaa no tengo idea pero desmiento totalmente ese rumor. La próxima le diré a Shey que me escriba para chequear su info”.

Tras este comentario Rodrigo solo atinó a decir: “Ella piensa que tener programa de espectáculos es igual que un reality. Está a costumbrada a inventar, no esperemos más”, señaló.