El boxeador Jackson Mora continúa en el ojo de la tormenta con el escándalo que se ha armado debido a las salidas que ha tenido con Olinda Castañeda y con Tilsa Lozano.

Hace unos días, Jackson Mora dijo estar enamorado de la vengadora y ahora Olinda Castañeda salió al frente a revelar una tremenda bomba.

Luego de aquella entrevista, Jackson Mora y Olinda Castañeda continuaron conversando y la modelo aseguró que este le dijo que a ella también la amaba.

Todos en el set de Válgame se quedaron en shock por lo que Mónica Cabrejos llamó en vivo al luchador, quien no dudó en responder.

Incluso, Jackson Mora retó a Olinda Castañeda a mostrar la conversación.

"Si ella muestra un chat que dice que yo la amo después de eso, soy el más mentiroso del mundo. De verdad, no me voy a poner a pelear con Olinda, es totalmente falso, que busque porque no va a encontrar nada, con esto corto el tema, se va a cansar de buscar porque no hay nada", señaló.

Luego, el programa mostró las conversaciones entre Olinda y Jackson.

Olinda: qué tal dormiste

Jackson: ¿vas a querer que vaya a Ica?

O: bueno, depende de ti, cómo te sientas

J: sí quiero pues

O: estoy tranquila

J: regresarías conmigo

Luego de todos estos dimes y diretes, Olinda Castañeda contó que bloqueó a Jackson Mora.

jackson olinda