Durante su programa “7x7″ en Willax Televisión, el periodista Jaime Bayly reveló que quedó sorprendido con la entrevista que Rodrigo González le hizo a la candidata presidencial Keiko Fujimori.

De acuerdo a Jaime Bayly, la entrevista que Rodrigo González planteó fue muy inteligente.

“Una revelación “Peluchín” como entrevistador político, ah. Le hizo una entrevista súper aguerrida, súper inteligente a Keiko en su programa “Amor y fuego” y ha sido masivamente aclamado por la multitud”, señaló Jaime Bayly.

Sobre las palabras de Rodrigo González sobre una posible tercera derrota electoral de Keiko Fujimori, Jaime Bayly indicó que aunque fueron palabras fuertes, “Peluchín” tiene razón y la candidata sería derrotada una vez más:

“Fue duro, fue fuerte, pero me temo que tiene razón y yo me temo que Keiko va a perder, va a perder, no va a pasar a la segunda vuelta y aún si pasada, es francamente improbable que ganase ¿no? porque su antivoto es muy fuerte”, concluyó.

