Durante el fin de semana algunos diarios peruanos comenzaron a rebotar la información de que Jaime Bayly habría afirmado estar en banca rota y con deudas en los bancos debido a una reducción fuerte en su sueldo como conductor de televisión y él decidió desmentir todo luego que su mamá lo llame preocupada al ver los titulares sobre su hijo.

En su último video titulado “Mi imperio en ruinas” publicado en su canal de YouTube que lleva el mismo nombre que él, Jaime Bayly confesó haberse reído con las noticias que le llegaron de Perú sobre su estado económico y todo gracias a que su madre lo llamó muy preocupada para preguntarle si podía ayudarlo con sus deudas.

Jaime reveló haber recibido una llamada de su mamá que lo dejó intrigado: “Mi mamá me dice si estoy quebrado y yo le digo no mamá, yo creo que no, déjame revisar mis cuentas y te llamo en seguida”.

El conductor de TV revisó todas sus cuentas bancarias ante el temor de que le pase una de sus pesadillas recurrentes de abrir sus cuentas y percatarse que lo habían saqueado, pero luego de verificar cada una de ellas logró la tranquilidad de verlas intactas y tras ver el titular que le pasó su madre, no pudo evitar reírse: “Nadie podría dar fe de que solté una risotada estruendosa, el titular me pareció genial, nunca me había dicho insolvente”.

“Llamo nuevamente a mi madre, he leído el periódico, he visto mis cuentas bancarias y le digo, no, no soy insolvente, no te preocupes. Ella que es una santa, la mujer más buena y generosa del mundo, me dijo: quieres que te mande un dinero, dime la verdad, tienes deudas, no puedes pagarlas y si es así yo te ayudo”, de esta forma es como el literato contó cómo su mamá le ofreció ayuda económica por si él le estaba ocultando la verdad para no preocuparla.

