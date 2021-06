El periodista peruano Jaime Bayly consideró que el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, ya podría considerarse victorioso por los recientes resultados que reporta la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 98.411 % de actas contabilizadas.

En su programa grabado desde Estados Unidos, el presentador dijo que participó del proceso electoral del pasado domingo 6 de junio pese a que se “había prometido no votar más”.

“Me pareció que era mi obligación ir a votar como peruano. Pensaba que si ganaba Castillo por un margen estrecho, no me habría perdonado haberme quedado tranquilo en mi casa. Me parecía que no votar era favorecer la victoria de Castillo, de quien yo creo traerá consecuencias catastróficas para el Perú”, comentó.

“Todo indica que que va a ganar Castillo por más o menos 100 mil votos”, agregó Bayly.

Luego se refirió a los votos de los peruanos en el extranjero, así como las actas impugnadas por Perú Libre. “¿Le alcanzará con los votos del extranjero y los votos impugnados con mala fe? ¿le alcanzará para ganar? Yo soy pesimista, creo que gana Castillo”; añadió el conductor de televisión.

