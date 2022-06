Expresó sus sentimientos. Jaime Bayly decidió referirse al romance que vivió junto a Diego Bertie hace aproximadamente 30 años atrás, cuando ambos eran tan solo unos jovencitos y trabajaban en la televisión peruana.

Y es que el periodista no se guardó nada y confesó que hasta la actualidad guarda sentimientos por el actor peruano pese a que ha pasado bastante tiempo y lo “han atacado e insultado”.

El también escritor señaló que su libro ‘No se lo digas a nadie’ fue un claro “homenaje” a Bertie, pero el actor lo tomó como una falta de respeto debido a que no quería exponer su inclinación sexual de manera pública.

“Pero, como estabas en el clóset y no eras capaz de asumirte como gay, entonces sufriste. Pero el sufrimiento no lo causé yo, te lo impusiste tú mismo por tenerle miedo a la verdad. Los artistas solo escriben (y pintan, y cantan, y retratan en películas) sobre aquellas personas que llevan tatuadas en el corazón. A la gente irrelevante no se la recuerda, no se la transmuta en arte, se la olvida simplemente”, dijo Bayly.

Luego, afirmó que para él su relación con el artista peruano fue muy importante y que “el amor que sintió en aquel tiempo en cierto modo aún pervive, no se ha extinguido todavía”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO