¡Fuertes declaraciones! El abogado de Jaime Cillóniz, Mario Arribas, declaró en exclusiva para el programa de Magaly Medina y señaló que su cliente se encontraba en estado de ebriedad cuando firmó las medidas de protección a favor de su madre, quien lo denunció por golpearla en la cabeza con un celular.

En ese sentido, el representante legal también calificó el procedimiento de detención por parte de la Policía como “irregular” por distintos motivos.

“Él tiene un poquito de descontrol emocional, pero no es ningún delincuente. Podría ser (alcohólico), pero no es un delincuente”, comenzó diciendo. “Ha habido irregularidades. Estoy luchando por su libertad. No debió firmar ebrio. La intervención ha sido irregular, también. Nunca tuvo la notificación de acuerdo a ley. Nadie dice que no sea responsable, pero todo de acuerdo a ley”, agregó.

Recordemos que Jaime Cillóniz fue acusado por la actriz Danna Ben Haim por intento de secuestro, tras retenerla por cerca de 15 minutos en un ascensor que da directamente a su departamento, ubicado en un edificio de Miraflores.

