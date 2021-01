Pablo Villanueva, más conocido en el mundo del espectáculo como ‘Melcochita’, se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida, tras el triste fallecimiento de su nieto Jhordán Aguilera Villanueva (22), hijo de su hija Yessenia, quien murió arrollado por un camión en Lurín.

“Imagínate, yo estar de viaje y que me den la noticia recién llegando a Nazca, y con las mismas me tuve que venir volando y peor cuando vi el noticiero y vi cómo el carro le pasó por encima a mi hijo...”, expresó la madre de familia entre lágrimas.

Asimismo, Yessenia Villanueva comentó que un día antes había hablado con su primogénito y que le pidió que se cuidara mucho. “Yo no lo puedo creer, hablando con él un día antes, diciéndole que se cuidara, pero era como una despedida al parecer”, agregó.

Por su parte, el popular ‘Melcochita’ recordó con mucha nostalgia la promesa que le hizo su nieto hace algunos días, diciéndole que lo visitaría con su hija de seis meses de nacida.

“Él me dijo que me iba a visitar hoy viernes, su papá fue el que me avisó, yo no creía, pensé que era una pesadilla, era imposible creer eso”, señaló.

Melcochita y su hija Yessenia despiden a Jhordan - Ojo

