Yessenia Villanueva, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida debido a la temprana partida de su hijo mayor Jhordán Aguilera Villanueva (22). El joven falleció la madrugada de este jueves 14 de enero cuando viajaba en una motocicleta y terminó arrollado por un camión.

La hija de “Melcochita” arribó a Lima desde Nazca, en donde se gana la vida como mototaxista. La también comediante rompió en llanto al ser recibida por sus familiares y protagonizó dramáticas escenas de dolor.

“Mi hijo… No acepto. Jordan… amor de mi vida, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué Dios se lo llevó a él? ¿Por qué a mí? Ayer he estado hablando con él”, manifestó entre lágrimas la figura de TV.

El popular cómico, Melcochita, quien se encontraba presente, también expresó la tristeza que siente por el fallecimiento de su nieto. “Estoy un poquito estresado por la edad, padezco diabetes, cada emoción se sube el azúcar porque la diabetes que tengo es emocional. Parece una pesadilla”, le comentó al programa de Amor y Fuego.

