Pablo Villanueva, más conocido en el mundo del espectáculo como ‘Melcochita’, se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida junto a su familia, tras el triste fallecimiento de su nieto Jhordán Aguilera Villanueva (22), quien murió arrollado por un camión en Lurín.

Y es que el popular cómico relata qué fue lo que exactamente sucedió aquella fatídica noche, cuando su nieto se dirigía a su vivienda luego de celebrar los seis meses de nacida de su pequeña hija.

“Mi nieto Jhordan trabajaba en Municipalidad de Lurín, de tránsito (...) Cumplía seis meses su hijita de nacida y venía de su casa con su amigo y el camión frenó bruscamente y salió volando. Lastimosamente el camión pasó encima de él”, comenzó diciendo para Latina TV.

Asimismo, ‘Melcochita’ comentó que el joven de 22 años lo visitaba muy seguido y que le había prometido irlo a ver este viernes junto a su pequeña hijita.

“La semana pasada me visitó dos veces y me dijo: ‘el viernes vengo con la nieta abuelito’. Uno nunca sabe lo que puede suceder, la muerte no avisa. Uno puede durar 110 o 105, pero siempre llega la muerte. Da mucha pena, porque si hubiera sido una enfermedad, lo hubiéramos previsto, pero con este accidente, se siente más la pegada”, expresó muy acongojado.

Melcochita revela lo que le dijo su nieto antes de fallecer - Ojo





TE PUEDE INTERESAR