En 2018, luego de ganar un Globo de Oro por su papel actuación en “The Disaster Artist”, la vida de James Franco cambió por completo. El actor recibió una serie de denuncias que alegaban en su contra un supuesto acoso sexual y comportamiento sexual inapropiado. Franco se defendió diciendo que las acusaciones no eran precisas; pese a ello, tuvo que alejarse de Hollywood.

Durante los últimos años, el actor ha tenido que hacer frente a las acusaciones y a inicios de 2021 se dio a conocer que ambas estuantes habían llegado a un acuerdo con James Franco y retiraron sus reclamos. A mediados de ese mismo año, se reveló que el intérprete pagaría más de $ 2.2 millones para resolver sus disputas legales. Más de un año después de eso y cuatro en total de su retiro momentáneo, la estrella volverá a las filmaciones.

EL REGRESO DE JAMES FRANCO

Así lo ha anunciado The Hollywood Reporter. El nominado al Oscar de 44 años ha sido elegido como pescador en el drama “Me, You” del director Bille August, quien hizo películas como “The House of the Spirits” de 1993 y la adaptación de “Les Misérables”. Según el medio la producción comienza en septiembre, y el elenco también incluye a Tom Hollander y Daisy Jacob.

¿QUÉ HA DICHO EL ACTOR SOBRE SU REGRESO?

A través de una comunicado James Franco señaló que “Estoy emocionado de abordar este proyecto fenomenal y de trabajar con el legendario Bille August. Soy un gran admirador de su trabajo, y ‘Me, You’ es un guion verdaderamente brillante”.

De acuerdo con THR, el californiano también protagonizará la próxima película de acción “Mace”.

¿Y SOBRE LAS ACUSACIONES EN SU CONTRA?

Franco rompió su silencio en diciembre de 2021, en el podcast “The Jess Cagle” de SiriusXM, y dijo que “había estado trabajando mucho” en sí mismo. Reveló que luchó contra la adicción al sexo durante años después de dejar su adicción al alcohol.

Además, dijo que se volvió “completamente ciego a las dinámicas de poder o algo por el estilo, pero también a los sentimientos de las personas”.

“No quería lastimar a la gente. De hecho, no era realmente un chico de una sola noche. Las personas con las que me juntaba o salía, las veía durante mucho tiempo, años. Es solo que no pude estar presente para nadie. Y el comportamiento se convirtió en un punto en el que era como si estuviera lastimando a todos”, dijo en ese momento.