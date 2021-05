Luego de ser consultada si mantiene un romance con el alcalde de La Molina, Jamila Dahabreh, fue captada por las cámaras del programa “Amor y Fuego”.

Los reporteros de Rodrigo González y Gigi Mitre registraron el momento en que los autos de Jamila Dahabreh y Álvaro Paz de la Barra se estacionan en el mismo lugar.

Según el adelanto de “Amor y Fuego”, Álvaro Paz de la Barra habría llegado primero y luego la modelo Jamila Dahabreh, sin embargo se desconoce si ella habría dado declaraciones.

Ya hace unos días, la modelo fue consultada frente a cámaras si está saliendo con el alcalde de La Molina. En ese momento, la modelo señaló que no sabía de donde sacaban esa información. “Sí lo conozco, pero no he dicho que estoy con él. No sé de donde sale eso”.

En ese entonces, Dahabreh afirmó que tiene negocios con María Pía Paz de la Barra, hermana del alcalde. “Nuestras hijas son amigas y nos conocemos hace tiempo. (Sobre el negocio) no les puedo contar. No voy a hablar de mi vida personal”, sentenció.

Psicóloga hace revelaciones sobre Christian Domínguez y Pamela Franco - diario OJO

