¡Se encienden las alarmas! Jamila Dahabreh rompió su silencio y estuvo enlazada con el programa “Amor y Fuego” para contar más detalles sobre la pelea entre Sheyla Rojas y Paula Manzanal por una presunta traición.

Recordemos que la exconductora de “Estás en todas” fue acusada de mandarle videos íntimos a Vladimir De Guest, un ciudadano francés y exnovio de Manzanal.

Frente a ello, Jamila sorprendió a propios y extraños al confesar que Sheyla Rojas hace un tiempo también se habría contactado con uno de sus salientes y hasta le habría enviado fotografías subidas de tono.

“Yo salía con un chico pero nadie sabía, pero según ella (Sheyla) tampoco sabía, entonces me enteré que se vieron. Él me dijo que le mandaba videos fuertes. Yo le reclamo, y según ella no sabía nada”, comenzó diciendo.

“Es una larga historia, pero él terminó contándome y obviamente luego de eso nada que ver con ese chico... Me enteré de todo por Paula”, finalizó.

