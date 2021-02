El exchico reality, Mario Irivarren, habló con “Amor y Fuego” luego de que protagonizara un escándalo tras intervención policial en una casa en Punta Hermosa.

Mientras Vania Bludau les decía a los policías que se irían a Ticlio a morirse de frío, Mario Irivarren le pedía a la policía a que se apuren con su función porque quería ir al mar e iba a perder el sol.

Luego de las imágenes mostraran una mala imagen de Mario Irivarren, este respondió el teléfono a Rodrigo González, pese a que su situación contractual es un poco complicado.

“Yo me veo y siento vergüenza de mí. Ustedes me conocen y saben que esas no son las actitudes que me caracterizan, pero reconozco que me he equivocado y no me siento orgulloso para nada. Acepto las criticas y el sinsabor”, dijo Mario Irivarren haciendo una mea culpa.

En ese sentido, dijo que asumirá la consecuencia de sus actos. “Cuando uno se equivoca hay que saber reconocerlo y asumir la consecuencia de sus actos. Podría decir que yo tampoco me conozco, pero algunas veces no nos conocemos hasta que pasean situaciones como esta. Siempre he sido una persona pensante, pero bueno, esto ha sido un desacierto”.

Mario Irivarren avergonzado tras intervención policial: “Yo tampoco me conozco” | OJO

