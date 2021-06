Hace unos días, la modelo Jamila Dahabreh confirmó que se encuentra saliendo con el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, aún esposo de Sofía Franco.

Y ahora la rubia se animó a referirse por primera vez sobre la expareja del burgomaestre. Vale recordar que la relación entre ambos acabó tras un escándalo de agresión que terminó con la conductora detenida.

“Yo no tengo ningún problema con ella, yo no le he hecho nada a ella, ni ella a mi. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los problemas que ellos han tenido han sido completamente aparte de mi”, indicó la influencer.

Recordemos que en el programa “Amor y Fuego”, la modelo señaló que se encuentra muy ilusionada y espera que la relación con el burgomaestre se concrete y llegue a “buen puerto”.

“Paz en mi corazón sí. Estoy conociéndolo. Parece ser super serio, pero es super divertido. Lo conoces y dices oye yo pensé que era así todo serio. Baila super bien”, indicó para las cámaras de “Peluchín” y Gigi Mitre.

