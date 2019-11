La conductora de Válgame, Janet Barboza, tuvo un enlace en vivo con el polémico boxeador Jonathan Maicelo.

El chalaco ofendió a los presentadores del espacio a quienes tildó de “asquerosos”. Esto desató la furia de Janet Barboza, quien no dudó en llamar “piraña” al amigo de Milena Zárate.

“Estamos viendo que nuestros deportistas, algunos como el señor Jonathan Maicelo, definitamente no son un ejemplo a seguir. Lo piraña Maicelo no se te ha quitado, ni se te quitará. Eres piraña y así te vas a quedar, piraña”, señaló.

Incluso, la 'rulitos' le recordó cuando cayó noqueado en una pelea en Estados Unidos.

“Te acuerdas cuando fuiste a Nueva York, ¿por qué perdiste esa competencia afuera? porque hiciste cosas que no debías”, le recordó.

No solo eso, Mónica Cabrejos le dijo que el ser del Callao no tenía porque hacerlo un malcriado.

“La culpa la tenemos nosotros, a mí no me interesa que tú seas del Callao y que seas pobre, eso no singifica que tú seas un mal educado, patán”, dijo Mónica y desató la furia del boxeador que, rápidamente, le dijo: “no metas al Callao acá”.

maicelo monica