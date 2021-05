Todas las mañanas en “América Hoy”, Janet Barboza no solo genera polémica y algunos titulares, también bromea y se divierte cuando la situación lo amerita. En esta charla, la “Rulitos” se animó a recordar los días de angustia que vivió con su madre enferma de COVID-19 en España, su eterno enfrentamiento mediático con Magaly Medina y su análisis de la coyuntura política del país por la segunda vuelta electoral.

-Aunque uno espera que ningún familiar pase por la traumática experiencia de la COVID-19, imagino que viviste días de angustia por tu mamá...

Que me digan que mi mamá está en UCI ha sido uno de los golpes más duros que he podido recibir en mi vida.

- Asumo que el martirio era doble por la distancia, ya que ella está en España.

Mi hermana me decía: aunque estés aquí, Janet, no vas a poder hacer nada, ni verla porque ella está aislada. No podía visitarla, en fin, todo lo que sabemos que pasa cuando alguien se infecta con este virus que parece una maldición.

- A veces tienen que pasar cosas extremas para darnos cuenta de lo afortunados que somos...

Después de este susto, la vida cambia, y te vuelves una persona extremadamente sensible con todo. No es que te vuelvas más creyente -porque soy una mujer de fe-, pero ahora es un agradecimiento constante en mis oraciones.

- ¿Cuando tu mamá salió de UCI te hizo reevaluar la idea de ir a darle el encuentro?

En ese momento estaba buscando pasajes, no podía viajar, pero en cuanto pueda viajar obviamente al primer lugar al que voy a ir es a España, para abrazarla, engreírla, mimarla, cocinarle, ya te podrás imaginar todas la atenciones que quiero darle. Si antes era cariñosa con ella, ahora creo que tengo una sobredosis de amor para demostrarle a mi madre.

- Aunque las mamás no esperan cosas, solo quieren que sus hijos estén bien.

Seguramente quienes no son mamás no lo van a entender, pero las que somos madres no esperamos que los hijos nos den un regalo o nos preparen cosas maravillosas, las mamás queremos tener a nuestros hijos cerca, verlos bien. Para mí, la bendición es tener cerca a mi hija y verla saludable y cumpliendo sus sueños.

-Hablemos de tu rivalidad con Magaly Medina...

Cada vez que sale alguien nuevo a comentar el mundo del espectáculo, vas a tener a una Magaly completamente malhumorada, que pretende que todos hagamos sus preguntas malcriadas y desatinadas, y que tratemos a los entrevistados como ella lo haría. Sin embargo -a Dios gracias- hay personas que no pensamos igual y que ante todo tenemos respeto por el invitado. Nosotros podemos hacer preguntas difíciles pero siempre con respeto y no solo tenemos que pensar en el invitado, sino en su entorno familiar.

-¿Sientes que se pierde el profesionalismo?

Yo creo que he sido muy dura con mis críticas y comentarios con algunas personas pero siempre manteniendo el respeto. Yo no voy a hacer nada de lo cual mi hija se pueda avergonzar. A Dios gracias llegaron las redes sociales y vemos jóvenes que dominan el espectáculo y que tienen otra óptica. Saben darte la “pepa” de la noticia sin necesidad de destruir a las figuras del espectáculo porque no es necesario.

-¿Puedes profundizar esa idea?

No eres más brava, no eres más inteligente, no tienes más cojones, por ser malcriada y ordinaria. Desgraciadamente se acostumbraron a eso hace muchos años pero las cosas van cambiando, tenemos un público más inteligente que sabe discernir.

“El voto en blanco o viciado sería irresponsable en este momento”, remarcó la cajamarquina sobre el escenario electoral de la segunda vuelta.

