Magaly Medina se refirió a la explicación que realizó Janet Barboza sobre por qué se sacó de la boca el pescado carachama cuando se lo dieron a probar durante pleno programa en vivo.

Y es que la popular ‘Rulitos’ aseguró que sí se comió el pescado, solo que le tocó una pequeña espina que se vio obligada a sacar.

“Tu set de televisión es tu hogar, donde tú te exhibes al público. Acá la única mercachifle en el periodismo de espectáculos eres tú. Ella dice que fue la espinita del pescado, ni siquiera masticó el pescado, sencillamente de forma malcriada se sacó de la boca y lo dejó en un vaso”, comenzó diciendo.

“Uno hace en su casa televisiva lo que hace en su hogar privado, porque es así. La naturaleza le aflora a las personas. Se las quiere dar de fina, pero no tiene modales, bataclana se quedó. ¡Otro día querrá hacer pila y qué, va a pedir un florero?”, agregó la popular ‘Urraca’.

En ese sentido, la figura de ATV no dudó en enviarle un fuerte y tajantemente mensaje a la conductora de ‘América Hoy’. “Tú no me llegas ni a los talones, con Gisela estábamos de tú a tú. Pero ya no hablemos de esta segundona, después se alucina, la pobre que no sabe modales”, finalizó.

