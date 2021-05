La integrante de ‘Esto es Guerra’, Ducelia Echevarría, no pudo aguantar el miedo de estar a muchos metros de altura para cumplir un reto. La combatiente suplicó al equipo de producción que la bajaran de inmediato y rompió en llanto. “Por favor no, por favor ya no puedo más. No puedo más, bájenme, tengo mucho miedo, ya no aguanto más”, dijo entra lágrimas. (Video: América TV).