Natalie Vértiz se encuentra a pocas semanas de convertirse en madre por segunda vez junto a su esposo Yaco Eskenazi. Sin embargo, la modelo lamentó que su pareja no pueda compartir momentos especiales, como las ecografías, debido a los protocolos de bioseguridad.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer se mostró triste al contar que su pareja sentimental no la puede acompañarla a todas sus ecografías debido a los protocolos de bioseguridad a causa de la pandemia del coronavirus.

“La verdad es que es un poco triste no poder venir con mi Yaco. El embarazo es de los dos aunque yo lleve al bebé y me encanta incluirlo, pero bueno son medidas que se tienen que tomar por precaución. Igual es el primero al que le mando fotos o video”, escribió en sus historias.

Por otra parte, la modelo decidió aconsejar una vez más a sus seguidoras que también están pasando por la experiencia de ser madres primerizas.

“Tranquilidad a las mamitas primerizas, sobre todo que se estresan por no tener energía o sentirse exhausta todo el tiempo, es completamente normal. Me pasa también más a menudo de lo que creen pero me he sentido mejor en el segundo trimestre”, expresó.

