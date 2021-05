Giuseppe Beningnini sigue en el ojo de la tormenta pública desde que fue denunciado por presunto maltrato animal. Sin embargo todo no habría quedado ahí, ya que el modelo se enfrentaría a una nueva denuncia.

Esta vez, el popular ‘Principito’ es acusado por el dueño de su local de comida rápida, Alberto Caballero, que asegura que le debe S/ 9 mil soles.

“Es un sinvergüenza el señor, es un conchudo, me dijo le voy a pagar y nunca me ha pagado. Me debe la luz y el agua, 9 mil soles”, comenzó diciendo para el programa ‘Amor y Fuego’.

Según comentó el dueño, él le alquiló de buena fe dicho local y ahora debe cerca de cinco meses de alquier. “Le han cortado el agua y la luz”, agregó.

“Me dijo que va vivir muchos meses más, por eso lo he denunciado. ‘No me voy a ir de acá, yo no me voy a ir hasta que me dé la gana’, me manifestó”, expresó Caballero bastante molesto.

En ese sentido, en unos audios que le entregó a la producción del programa de Rodrigo González, se le escucha decir a Giuseppe Benignini que por estar invirtiendo, no tenía dinero suficiente.

“Estoy comprando nuevamente cosas, entonces no es tan fácil volver a reinventir, entonces es un poco complicado. Ahorita yo estoy comprando todo, no sé si me puedan esperar unos días para poder conseguir el dinero del alquiler y poder cancelarle”, dijo el ex de Michelle Soifer.

TE PUEDE INTERESAR