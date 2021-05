Giuseppe Benignini viene siendo fuertemente acusado por presunto maltrato animal a su mascota Baloo, un perrito de raza San Bernardo. Y es que el modelo venezolano fue encarado por un grupo de animalistas que le pidió explicaciones por el cuidado que estaría teniendo con su can.

El ex de Micheille Soifer aseguró en “Amor y Fuego” que le pidió ayuda a una joven porque necesitaba conseguir a alguien que cuide a Baloo ya que se iba a ir de viaje.

“Me parece tan mal que esta chica diga cosas que no son. A ella le he pedido algunas cosas, para que me guiara, ella ha sacado todos estos audios, cuando le di toda mi confianza. Nadie sabe lo que puedo sentir por esa mascota”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el popular ‘Principito’ decidió nuevamente pronunciarse mediante sus redes, y muy indignado aseguró que tomará acciones legales contra las personas que lo acusan de algo que no es.

“Pruebas mandan y que esta persona que ha sido la auspiciadora de todo este escándalo pague por lo que ha hecho. Yo estoy en contacto con mis abogados para hacerlo todo legalmente. Voy a ir con todo, porque no me va a importar absolutamente nada, porque todo lo que esta persona ha ocasionado ha sido una completa locura”, expresó mediante sus historias de Instagram.

