Liliana Paredes, esposa del candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, fue entrevistada para un documental, donde reveló detalles inéditos de su relación con el maestro. Y es que la mujer asegura que se siente bastante indignada cada que vinculan a su esposo con el terrorismo.

“A mí me indigna como su esposa que soy de José (Pedro Castillo); me indigna que la gente le esté tildando que es terrorista, que es comunista. Aparte que me indigna, yo siento mucha lástima por esas personas porque ellos no saben cómo es él”, comenzó diciendo.

Asimismo, Liliana comentó que cuando Castillo recibe esos ataques, ella lo aconseja para que no le de importancia. “Yo a mi esposo le digo que no se preocupe porque son cosas que no son ciertas y nunca van a probar nada porque él es una persona buena, y Dios sabrá que es lo que hace con esas personas que le han tildado a él”, agregó.

En ese sentido, la esposa del líder de Perú Libre también compartió varias anécdotas de ella y su esposo cuando iniciaron como enamorados

