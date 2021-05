En los últimos días, Mario Hart ha difundido un mensaje contra el comunismo e incluso lanzó el tema “Somos libres, seámoslo siempre”. Recientemente, el piloto de autos anunció que votará por Keiko Fujimori y pidió a sus seguidores que definan a qué candidato apoyarán.

“Si tú conoces a alguien que todavía no ha definido su voto, si tú eres un indeciso que todavía no tiene definido su voto, tienes que empezar a definirlo, pues, causa. Estamos muy cerquita y creo que lo que todos queremos es poder seguir en un país con democracia, con oportunidades”, expresó en su cuenta de Instagram.

Mario Hart se refirió a las personas que han salido adelante y señaló que es momento de hablar con claridad:

“Personas trabajadoras, personas emprendedoras, personas que han surgido desde abajo y que el día de hoy tienen algo, tienen algún negocio o viven tranquilos, tienen un techo propio, tienen un techo donde dormir (...) todas esas personas yo estoy seguro que sabemos por quién vamos a votar, y evidentemente estoy hablando de Keiko. Yo creo que ya es momento de dejarnos de medias tintas, de decir las cosas por su nombre, y sí, yo creo que si queremos salvar a nuestro país, definitivamente tenemos que votar por Keiko”.

En ese sentido, Mario Hart respondió a las críticas que ha recibido por dar su opinión. El piloto de autos aclaró que no ha recibido dinero a cambio del apoyo a la candidata de Fuerza Popular, sino que no está de acuerdo con el plan de Pedro Castillo.

“No significa que sea un fanático de Keiko o que me estén dando mi taper, como muchos tristemente o vagamente pueden decir cuando se quedan sin argumentos. ‘Ya, chapa tu taper’; no, lo digo por convicción, a mí nadie me está pagando un mango, un centavo, absolutamente nada, lo digo por convicción, lo digo por preocupación propia. Y es lo que deseo, yo creo que el mensaje estos días tiene que ser directo (...) yo no comulgo con el comunismo, yo no comulgo con absolutamente ninguno de sus planes de gobierno”.

Fotos y videos: Instagram Mario Hart | GEC

