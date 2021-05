La influencer Johana Cubillas respondió a los simpatizantes del candidato Pedro Castillo tras ser insultada por un video que se hizo viral en TikTok.

A través de Instagram, la hija del ‘Nene’ Cubillas’ agradeció los comentarios de apoyo que recibió por sus críticas al candidato de Perú Libre: “Agradecer a toda la gente que me sigue y me defiende y me deja comentarios hermosos. Los amo, muchas gracias”.

Johana Cubillas también se tomó un tiempo para agradecer a los simpatizantes de Pedro Castillo. Ella dijo no comprender cómo estas personas la insultan tanto pero siguen viendo su contenido.

“Es admirable la gente que me odia pero aún así ven todos mis videos, o sea, a mí a veces me cuesta ver videos de gente que sigo porque me aburre, pero hay gente que me odia y odia todo lo que digo, y me sigue y aparte me comenta. O sea, es una cosa... a ustedes gracias también”, expresó.

La influencer advirtió que no se toma el tiempo de leer los mensajes de odio: “Vieron que hay un montón de gente que me insulta, que me hace comentarios horribles, yo no sé si esas personas se han dado cuenta de que te demoras menos de un segundo en eliminar los comentarios. Entonces, a veces me dejan como que párrafos enormes insultándome, diciéndome de todo, pero me demoro medio segundo en eliminarlo y si quiero medio segundo más en bloquearlo”.

Asimismo, Johana Cubillas señaló que las críticas solo han generado que gane más seguidores. De esta forma, seguirá advirtiendo los peligros de un posible gobierno de Pedro Castillo.

“La verdad, por mí, síganlo haciendo, así me vuelvo más viral y más gente escucha toda la información que tengo para decir, que me parece súper importante en esos momentos”, señaló.

Fotos y videos: Instagram Johana Cubillas

