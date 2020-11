Muchos personas de la farándula local han aplaudido y felicitado al nuevo presidente, Francisco Sagasti, tras la crisis política que se vivió en el país por la vacancia de Martín Vizcarra. Una de las que comentó lo ocurrido fue Johana Cubillas, quien pidió a sus seguidores no dejarse llevar por “discursos hermosos”.

“Ustedes me conocen y saben que siempre digo lo que pienso, que no soy de quedarme callada y si algo me hace ruido prefiero exponerlo. Con estas líneas los invito a reflexionar y a cuestionarse TODO esto que venimos viviendo. Sin posturas políticas, es solo un llamado a la REFLEXIÓN, a que dentro de todo este caos se detengan un ratito y piensen, estaremos haciendo lo correcto?”, escribió Johana en su cuenta de Instagram.

“Yo desde un inicio estuve a favor de las marchas porque entendía que lo que se buscaba era que se vayan todos los corruptos del Congreso para que el pueblo, que somos nosotros, elijamos a un nuevo presidente”, agregó.

En ese sentido, Johana Cubillas afirmó que aunque el nuevo jefe de Estado dio un buen discurso, los peruanos no deberían aceptarlo solo por eso.

“Bueno, pasó que se sacó a Merino del poder, murieron dos personas y luego asume el cargo un congresista (de los mismos que desde un inicio querían botar). Puede que Sagasti tenga un CV impecable y que dé discursos hermosos, hasta los termina con poesía y eso vende... pero no hay que comprarle todo así de fácil. A Sagasti lo puso en el poder el mismo grupo de congresistas corruptos que originó todo este caos con la vacancia desde un inicio”.

Asimismo, recordó que Sagasti no tiene mucho tiempo en el cargo: “¿No les hace ruido que la prensa vendida de la que tanto hablan esté feliz con este nuevo presidente? ¿Que le estén reventando cohetes sin siquiera haberlo visto gobernar 5 minutos?”.

Es así que Johana Cubillas pidió “reflexión” a los peruanos para que "no seamos solo títeres de grupos políticos que no pueden llegar al poder de manera legítima y ven en el caos la mejor manera de acercarse a donde siempre quisieron estar: el sillón presidencial”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Joven manifestante apareció tras ser reportado como desaparecido

Madre de joven manifestante secuestrado - Ojo

TE PUEDE INTERESAR