Janet Barboza no fue ajena a comentar sobe el retorno a la televisión de Magaly Medina desde su casa. La ‘Rulitos’ no dudó en arremeter contra la ‘Urraca’ y publicó un video en Twitter en donde se puede observar en el reflejo de su mesa a personas detrás de cámaras.

“Sí Magaly Medina, eres una chola terca, necia obstinada. Parece que los espíritus la acompañan en esta transmisión. Te perdí el respeto hace rato, eres digna de no admirar, haz retrocedido e involucionado en tu ocupación”, señaló.

La exconductora de TV no se guardó ningún comentario y se mandó con todo contra la periodista , criticándola por ser positiva a coronavirus y continuar trabajando con su equipo de producción desde su casa. “Magaly Medina infectada de COVID _19 sale al aire campante minimizando una enfermedad que está matando a miles. Estoy en shock con el grado de indiferencia con los contagiados y víctimas, esto es peor que la novela mas terrorífica de #StephenKing”, indicó en su red social.

SOLA

Cabe mencionar, que la “Urraca” condujo su programa desde su vivienda asegurando que haría su programa sin la ayuda de sus trabajadores. Asimismo le envió un claro mensaje a todos los que la critican y quieren ver fuera de la televisión.

“Yo les quiero decir una cosa, yo soy una chola terca desde muy chiquita. Y a mí me decían ‘salte de la televisión’, ‘no hagas ese programa’, pero siempre me ha valido tres pepinos (estos comentarios), porque en mi vida he hecho lo que he pensado que es correcto”, añadió.